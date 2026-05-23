Rubro-Verde busca reabilitação contra o XV de Piracicaba neste sábado para se manter no G-4 da Série D
Neste sábado (23), o Velo Clube enfrenta o XV de Piracicaba no Estádio Benitão, às 19h, em partida válida pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Verde entra em campo pressionado após a dura derrota sofrida diante do Noroeste no último sábado (16), pelo placar de 3 a 0.
A equipe comandada pelo técnico Cléber Gaúcho precisa da vitória para se manter entre os quatro primeiros colocados do Grupo A14, faixa de classificação que garante o avanço para a próxima fase da competição nacional.
Retornos importantes e retrospecto do confronto
Para o embate regional contra o XV de Piracicaba, o Velo Clube terá os retornos de Felipe Pacajus e Matheus Norton, que cumpriram suspensão automática na última rodada e devem iniciar a partida desta noite (23) entre os titulares.
Faltando apenas três rodadas para o fim desta etapa, o time rio-clarense necessita do resultado positivo e tenta reverter um retrospecto histórico que é negativo. Nos 14 confrontos já realizados entre as duas equipes, o XV de Piracicaba venceu sete vezes, houve cinco empates e apenas duas vitórias foram conquistadas pelo Velo Clube.