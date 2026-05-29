Foto: Wander Roberto/COB/Direitos Reservados

Homenagem da Câmara Municipal de Rio Claro destaca a trajetória internacional da boxeadora olímpica Jucielen Romeu e o trabalho social da Academia MM Boxe

O Poder Legislativo de Rio Claro aprovou o projeto de decreto legislativo que confere o título de Cidadã Emérita para a atleta Jucielen Romeu, boxeadora que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos. A homenagem é de autoria do vereador Eric Tatu (PSD) e reconhece a trajetória da atleta no esporte, marcada por conquistas nacionais e internacionais no boxe.

Com apenas 10 anos, Jucielen Romeu iniciou sua trajetória em um projeto social no bairro Guanabara (Projeto Luquinha), tendo suas primeiras aulas com o técnico Marcos Macedo e seus filhos, Breno e Leonardo. Vendo a aptidão da jovem para o esporte, Macedo a levou para treinar na academia MMBoxe, onde ela se dedicou ao boxe e conquistou títulos que colocaram seu nome entre as maiores atletas do país.

Jucielen Romeu (centro) receberá o título de Cidadã Emérita e a acadêmia MM Boxe receberá uma Medalha de Honra ao Mérito (Breno Macedo e Leionardo Macedo). Foto: Arquivo JC

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As conquistas e o reconhecimento de Jucielen Romeu

Entre as principais conquistas de Jucielen Romeu destacam-se a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (2023), medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima (2019), o pentacampeonato brasileiro (2018, 2020, 2022, 2023 e 2025), o ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2022 e a participação em duas edições dos Jogos Olímpicos (Tóquio 2020 e Paris 2024).

“Além de suas vitórias, Jucielen se tornou inspiração para jovens atletas, demonstrando que o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão social e transformação de vidas. Por tudo que representa para o esporte e para a cidade de Rio Claro, a homenagem ora proposta é mais do que justa, sendo motivo de orgulho para esta Casa Legislativa reconhecer a grandeza e a dedicação dela”, justificou Eric Tatu, que teve a aprovação dos demais vereadores. Em breve será marcada a data da solenidade aberta ao público na Câmara Municipal.

Medalha de Honra ao Mérito para a Academia MM Boxe

A Câmara Municipal de Rio Claro também aprovou o projeto de decreto legislativo que concede a Medalha de Honra ao Mérito à Academia MM Boxe, localizada no bairro Cidade Nova. A proposta, também de autoria do vereador Eric Tatu (PSD), é uma forma de reconhecimento à destacada contribuição social, esportiva e cultural da instituição, bem como aos relevantes serviços prestados à formação de jovens e ao desenvolvimento humano no município.

Casa esportiva que revelou Jucielen Romeu, a MM Boxe atua desde 2003 em Rio Claro promovendo o esporte como instrumento de transformação social e inclusão, por meio de projetos que atendem gratuitamente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo aulas regulares de boxe e formação cidadã.

Além do esporte competitivo, a MM Boxe desenvolve ações educativas e culturais através da Frente Cultural inBoxe, que promove debates sobre temas como combate ao racismo, diversidade e incentivo à educação, além de eventos artísticos. O Projeto Social MM Boxe atende cerca de 50 crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos, oferecendo aulas gratuitas de boxe três vezes por semana. Já a equipe de Alto Rendimento, composta atualmente por 20 atletas, representa Rio Claro em competições estaduais, nacionais e internacionais.

A honraria representa o reconhecimento ao fundador da academia, Marcos Macedo, aos seus filhos Breno e Leonardo e à equipe de treinadores e colaboradores da MM Boxe, composta majoritariamente por ex-atletas formados em seus projetos sociais, sendo eles: Breno Macedo, Daniel Ciambroni, Marcelo Bagatti, Kaio Barreto, Edmundo Andrioli e Max Oliveira.