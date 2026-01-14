O Velo Clube disputa nesta quarta-feira (14) a segunda rodada do Paulistão 2026 e o adversário será a Ponte Preta, às 21h. O JC e a Alugtec transmitem ao vivo no YouTube e Facebook do Jornal Cidade, além da rádio JC FM 89,1, com a locução dos membros do canal do YouTube Endanonados FC. Foto: Guilherme Figueiredo

Após empate na estreia, o Velo Clube busca sua primeira vitória no Campeonato Paulista em duelo contra a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli

O Velo Clube entra em campo nesta quarta-feira (14) para enfrentar a Ponte Preta, em Campinas. A partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, acontece no Estádio Moisés Lucarelli, às 21h, com transmissão ao vivo pelas plataformas do Jornal Cidade.

Na primeira rodada da competição, o Velo Clube estreou com um empate em 0 a 0 contra o Botafogo-SP, jogando no Benitão. O confronto foi marcado por um primeiro tempo equilibrado, mas com poucas chances reais de gol para ambos os lados.

Desempenho do Galo Vermelho e mudanças táticas

Durante a etapa complementar da estreia, o técnico Pintado promoveu modificações que aumentaram a intensidade do Velo Clube. A pressão do Galo Vermelho cresceu após a expulsão de Gabriel Inocêncio, do Botafogo, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Por outro lado, a Ponte Preta chega para o confronto após uma derrota por 3 a 0 na estreia contra o Corinthians. O time de Campinas busca recuperação imediata jogando em seus domínios contra a equipe riocarense.

Onde assistir Ponte Preta x Velo Clube

O Jornal Cidade, em parceria com a Alugtec Equipamentos, transmite a trajetória do Velo Clube no Paulistão. O torcedor pode acompanhar o jogo pelo YouTube e Facebook do Jornal Cidade, além da rádio JC FM 89,1.

A cobertura conta com a equipe de esportes do JC e a participação dos membros do canal Endanonados FC, garantindo todos os detalhes da partida do Velo Clube em tempo real.