Velo ficou perto das redes, mas acabou empatando em 0 a 0. Foto: Guilherme Figueiredo

O Velo Clube empata sem gols com o Botafogo-SP em sua primeira partida oficial na temporada. O jogo, realizado no último domingo (11) no Estádio Benito Agnelo Castellano (Benitão), marcou o início da jornada do Galo Vermelho na elite do futebol estadual.

A partida terminou em igualdade no placar, com oportunidades criadas por ambas as equipes. No entanto, o time de Rio Claro demonstrou maior volume de jogo e foi quem esteve mais próximo de garantir a vitória diante de sua torcida.

Pressão do Galo Vermelho no Benitão

Após um primeiro tempo de equilíbrio técnico, o treinador Pintado promoveu mudanças estratégicas na equipe. As entradas de Zé Mário, Rodrigo, Rodrigo Alves, Jhoninha e do artilheiro Daniel Amorim deram fôlego novo ao time rubro-verde.

Com as alterações, o Velo Clube passou a pressionar o adversário até os instantes finais. A superioridade numérica ocorreu na reta final da partida, quando o jogador Gabriel Inocêncio, do Botafogo-SP, foi expulso, mas o placar permaneceu inalterado.

O Velo estreou no domingo (12) com empate em 0 a 0 contra o Botafogo-SP. Jogo teve transmissão JC/Alugtec. Foto: Ana Julia Guerreiro Galvão | @a.jfotos

Transmissão exclusiva e parceria JC

O Jornal Cidade, em parceria com a Alugtec Equipamentos, realizou a transmissão completa da estreia (assista aqui). A cobertura do Paulistão 2026 continuará em todos os jogos do Galo Vermelho, integrando a equipe de esportes do JC e o canal Endanonados FC.

Os torcedores podem acompanhar as próximas transmissões ao vivo pelo YouTube e Facebook do Jornal Cidade, além da sintonia na rádio JC FM 89,1, garantindo todos os detalhes da trajetória velista na competição.