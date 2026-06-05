Maria do Carmo Guilherme, vice-prefeita de Rio Claro

Município promove treinamento gratuito em parceria com o Sebrae para fortalecer governança e estruturar potencial turístico local

A vice-prefeita de Rio Claro, Maria do Carmo Guilherme, participou de entrevista no Jornal da Manhã da rádio JC FM 89.1 nesta sexta-feira (5) para detalhar as ações de fortalecimento do turismo regional. Entre as iniciativas, destaca-se um treinamento gratuito voltado ao desenvolvimento de processos de governança do turismo local, realizado em parceria com o Sebrae. O programa é direcionado a maiores de 18 anos, incluindo técnicos, gestores públicos, estudantes e agências de turismo em estruturação.

Os encontros terão início às 8h e estão programados para os dias 9, 16 e 30 de junho, além de 7, 14, 21, 28 e 29 de julho. O objetivo da capacitação é preparar os participantes para identificar e explorar economicamente o potencial de sítios, chácaras, fazendas e atrativos locais. Segundo a vice-prefeita, a prefeitura trabalha também em conjunto com a Câmara Municipal no desenvolvimento do Município de Interesse Turístico (MIT) e do Plano Diretor de Turismo para viabilizar o recebimento de verbas estaduais e federais.

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Inscrições e calendário de feiras integradas

O treinamento presencial será ministrado no Hub de Inovação de Rio Claro, localizado na sede da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), na Rua 3 com a Avenida 12. Os interessados podem efetuar a inscrição diretamente no Hub de Inovação ou no gabinete da vice-prefeita, na sede da prefeitura, sob a coordenação de Liliane Rubim. Para a incrição on-line acesse https://forms.office.com/r/q5nqcgb0NC.

Além do foco na capacitação técnica, Maria do Carmo destacou a expansão das feiras livres como motores da economia e do turismo em Rio Claro. O calendário oficial conta com a Feira da Boa Morte às sextas-feiras, reunindo cerca de 148 empreendedores na Praça da Boa Morte, e o Festival de Bolos em Fatias aos sábados, no Jardim Público. Uma nova feira setorial, instituída por lei municipal, será inaugurada neste sábado (6), no Jardim Bandeirantes (Rua 10 com Avenida 9 A), integrando secretarias de Agricultura, Obras e Meio Ambiente.

Questionada sobre demandas da população em relação a espaços tradicionais, como o Lago Azul e o Horto Florestal, a vice-prefeita esclareceu que o Lago Azul passa por planejamento para desassoreamento pela Secretaria de Obras, o que impede o retorno imediato dos pedalinhos por questões de segurança avaliadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Quanto ao Horto Florestal, por se tratar de uma área sob jurisdição do Governo do Estado de São Paulo, o município aguarda definições estaduais relativas a concessões ou parcerias público-privadas para intervenções estruturais de energia e conectividade.