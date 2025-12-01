Espaço ampliado na Acirc recebeu R$ 100 mil em equipamentos e oferece coworking, suporte a MEIs e conexão com ecossistema de inovação

A plataforma Hub Rio Claro agora tem novo espaço de referência para o apoio da prefeitura ao empreendedorismo de base tecnológica no município. Nesta semana a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico entregou as novas instalações da Hub Rio Claro, que agora está no prédio da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc).

“É mais uma importante etapa na consolidação desse serviço que aponta Rio Claro para o futuro com ações concretas no presente”, destaca o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Anderson Christofoletti.

De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, o novo espaço do Hub Rio Claro é maior e foi estruturado por meio de captação de recursos federais. O investimento total foi de R$ 100.000,00 para aquisição de equipamentos e mobiliários. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas.

A plataforma Hub oferece espaço de coworking com estações de trabalho, conexão de internet, sala de reunião e espaço de convivência, serviços da Sala de Inovação Tecnológica para conexão com o Ecossistema de Inovação Municipal e Sala do Empreendedor para facilitar os processos empresariais aos microempreendedores individuais (MEI), bem como ferramentas para desenvolvimento das startups, agenda de eventos e outros.

Voltada ao apoio e fortalecimento do ecossistema de inovação, a plataforma Hub Rio Claro foi criada em 2022 como parte das inciativas do governo municipal focadas no estímulo ao ambiente tecnológico como mais um sustentáculo para o desenvolvimento do município.

A entrega das novas instalações da Hub Rio Claro contou com a presença do vereador Eric Tatu e de representantes das secretarias municipais de Relações Institucionais, Planejamento, Educação, Segurança e Desenvolvimento Social, além de representante do gabinete da vice-prefeita Maria do Carmo Guilherme.

A Acirc fica na Rua 3, 1636, esquina com a avenida 12, Centro. A sala da plataforma Hub Rio Claro fica no primeiro andar.