A psiquiatra Dra. Savéria D’Onofrio participa do podcast Chega Junto para analisar a anestesia social e a mente coletiva

Em entrevista potente, a psiquiatra Dra. Savéria D’Onofrio analisa a mente coletiva e a anestesia social

O podcast Chega Junto apresenta nesta quarta-feira (3), às 19h, o seu episódio 143 com a participação da psiquiatra Dra. Savéria D’Onofrio. Em uma conversa potente conduzida pelas apresentadoras do programa, Aline Magalhães Ceron e Mônica Butteri, a médica traz uma análise profunda sobre o comportamento contemporâneo, abordando temas como valores, fé e a busca por propósito.

Durante a entrevista, a psiquiatra Dra. Savéria D’Onofrio faz um diagnóstico corajoso sobre a anestesia social e a bagunça da mente coletiva. A especialista debate a complexidade das relações atuais e oferece uma mensagem de esperança para quem busca viver com mais consciência e equilíbrio em meio às pressões cotidianas.

As apresentadoras do podcast Chega Junto, Aline Magalhães Ceron (direita) e Mônica Butteri (esquerda)

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A visão da psiquiatra Dra. Savéria D’Onofrio sobre o reflexo familiar

Outro ponto central do diálogo aborda a relação entre as gerações e a importância do ambiente familiar. A psiquiatra Dra. Savéria D’Onofrio traz a lição de que nossos filhos são nosso espelho, reforçando como as atitudes dos adultos impactam diretamente o desenvolvimento e a formação dos jovens.

O episódio 143 estreia nesta quarta-feira, 3 de junho, às 19h. O público pode acompanhar a entrevista na íntegra e conferir todas as reflexões da especialista por meio do link do programa no YouTube (https://youtu.be/TX1V8Tw7wgE).