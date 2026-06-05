Elson Jeferson Bandeira de Almeida, ajudou a pintar a rua

Rua M 17 recebe pinturas temáticas em iniciativa comunitária liderada por morador

Os moradores do bairro Grande Cervezão realizaram diversas pinturas na Rua M 17, entre as avenidas M 21 e M 23, entrando no clima da Copa do Mundo no Cervezão, que começa no dia 11 de junho.

O trabalho teve a participação de toda a vizinhança e até de algumas crianças. Quem coordenou a ação foi Elson Jeferson Bandeira de Almeida, que aos 44 anos trabalha com pinturas residenciais e artísticas.

Ele liderou cerca de 15 pessoas para fazer com que a rua no Cervezão entrasse no clima da Copa.

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O pintor de 44 anos celebrou o trabalho: “É gratificante ver a alegria das pessoas, no momento em que ficou pronta a pintura, o pessoal acabou se animando, eu gostei muito”, disse Elson ao JC.

Moradores do Cervezão, liderados pelo pintor Elson Jeferson Bandeira de Almeida, pintaram a Rua M 17 com o tema da Copa do Mundo

Colaboração e apoio à iniciativa

Além da iniciativa e esforço de Elson e dos moradores do bairro, a pintura teve o suporte de voluntários que forneceram a tinta.

Elson explicou: “Tivemos ajuda com a tinta através do André da Bocão Pisos, do Gale da Agroceres, Edmílson Tintas, Diguinho Tintas e o ex-vereador Valdir Andreeta. O restante do material nós fizemos uma “vaquinha” entre os amigos e vizinhos e compramos, para terminar a pintura”, disse o morador do Cervezão.