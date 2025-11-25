Estação de Tratamento de Água 2 – ETA 2. Foto: Arquivo JC

Ainda deve ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros abastecidos. Expectativa de retomar 100% das operações é para até o final da tarde desta terça-feira (25)

A turbidez do rio Corumbataí, fonte de captação da Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2), segue diminuindo por conta do processo natural de recuperação do corpo d’água chamado de autodepuração.

Isso permitiu que o Daae aumentasse, na manhã desta terça-feira (25), para 75% a capacidade de funcionamento da ETA 2.

Essa Estação de Tratamento de Água abastece as regiões Leste, Oeste e alguns bairros da região Sul, além do distrito de Ajapi.

Ainda deve ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nessas regiões. A expectativa de retomar 100% das operações é para até o final da tarde desta terça-feira (25).

Para isso, é necessário que a turbidez do rio Corumbataí volte ao índice normal de captação para tratamento e fornecimento.

O Daae informa que essa ação é realizada por diversas cidades como medida preventiva e pede a compreensão da população neste momento e que façam o uso consciente e sem desperdícios, priorizando higiene pessoal e alimentação.

O aumento da turbidez aconteceu na segunda-feira (24) devido à grande quantidade de chuvas no final de semana, ocasionando maior concentração de matéria orgânica e barro na captação do rio Corumbataí.