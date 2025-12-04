A alta turbidez registrada neste manancial obrigou o Daae a fazer esta medida necessária para garantir a qualidade da água tratada. Com isso, os bairros atendidos podem ter baixa pressão no abastecimento durante esta quinta-feira (4)

Após a forte chuva na quarta-feira (3), o rio Corumbataí, que abastece a Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2) apresentou, nesta quinta-feira (4), um aumento significativo de turbidez.

Diante dessa condição, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro diminuiu pela metade o funcionamento dessa estação, responsável por 60% do abastecimento do município. A Central de Distribuição também teve o bombeamento reduzido.

“O rio ficou novamente carregado de muita matéria orgânica e barro. Para garantir a qualidade da água distribuída, precisamos reduzir temporariamente a produção, o que pode impactar a pressão nos bairros atendidos pela ETA 2”, explica o diretor técnico do Daae, Denilson Massaferro Junior.

Como consequência, imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões Leste, Oeste e parte da região Sul, além do distrito de Ajapi, podem ter baixa pressão ou interrupção pontual no fornecimento.

Ainda de acordo com o Departamento Técnico da autarquia, essa é uma ação realizada por diversas cidades e é necessária como medida preventiva para assegurar o padrão de qualidade da água.

Atualmente, a turbidez do rio Corumbataí está em 2000 NTUs (Unidades de Turbidez Nefelométrica) muito acima dos 100 NTUs — limite máximo definido pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) para que o tratamento da água bruta possa ser realizado adequadamente.

“O Daae pede a compreensão da população. Estamos monitorando o rio e nossas equipes seguem mobilizadas para normalizar o abastecimento assim que o nível de turbidez permitir”, destaca o superintendente do Daae, Leandro Tresoldi.

A ETA 1, responsável pelos outros 40% do abastecimento da cidade, segue operando normalmente, atendendo as regiões Norte, Sul, Central e os distritos de Assistência e Batovi.