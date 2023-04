O técnico Cláudio Cruz, nome consagrado no time de Futebol Amador da A.A. Boa Vista. Foto: Divulgação.

O técnico Cláudio Cruz se consagra na equipe tricampeã do Futebol Amador de Rio Claro

O treinador Cláudio Cruz, atual vice-campeão na Série A do Amadorzão de Futebol de Rio Claro, competição organizada pela Liga Municipal de Futebol (LMF) de Rio Claro, é um dos técnicos mais conhecidos da cidade e região.

Cláudio Riciani, nascido e criado em Rio Claro, atualmente é treinador do grande time da A.A. Boa Vista e chegou a quatro finais consecutivas, das quais foi campeão duas vezes, ele usa o nome de técnico de Cláudio Cruz.

Mas Cláudio Riciani já atuou em vários clubes nas Categorias de Base na região, teve sua última passagem em clube da região no Lemense, onde realizou belo trabalho, conseguiu colocar o time da cidade de Leme, próximo de Rio Claro, entre os oito primeiros em importante competição com 36 equipes paulistas na disputa.

Segundo Cláudio Riciani informou a este colunista, no momento tem várias propostas de clubes amadores de Rio Claro e região, o técnico se identificou com o time vermelho e branco do Boa Vista. O técnico ainda busca nova oportunidade em clube profissional, até mesmo na região próximo de Rio Claro. O treinador está agora no trabalho com garotos no campo no Distrital no bairro Jardim Boa Vista, recém-inaugurado, na escolinha de futebol com aulas gratuitas para crianças de 7 a 14 anos.

O campo do time do Boa Vista foi inaugurado no último dia 26 de março com a presença do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) e autoridades de Rio Claro, localizado na Rua 22 com Avenida 104 no bairro Boa Vista, denominado de Distrital Carmem Silva Ramalho Raimundo, homenagem à saudosa moradora do bairro, esposa de Valdir Raimundo, conhecido com apelido de “Boi”, incentivador ao lado da mulher do futebol e do time do Boa Vista.

Na inauguração do campo do Boa Vista, teve amistoso entre os dois times da região, A.A Boa Vista e Nosso Teto F.C., empate por 0 a 0 na festa no bairro.