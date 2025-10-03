A Estação de Tratamento de Água (ETA) 1 está localizada no bairro Cidade Nova. Foto: Arquivo JC

Previsão inicial para normalização do fornecimento de água aos bairros abastecidos é até o início da noite desta sexta-feira (3)

Moradores do Centro e de bairros como Cidade Nova e Vila Paulista, em Rio Claro, enfrentaram problemas no fornecimento de energia elétrica na manhã desta sexta-feira (03). Segundo as queixas, aconteceram interrupções no fornecimento ao longo da manhã. Procurada, a assessoria de comunicação da Elektro informou que as equipes trabalharam durante a manhã para normalizar o fornecimento na região. A causa foi cabo partido, provavelmente, provocado por pipa. Foram realizadas manobras na rede para amenizar o impacto aos clientes.

A interrupção no fornecimento de energia afetou também o abastecimento de água. O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informou no início desta tarde que a Estação de Tratamento de Água “José Maria Pedroso” (ETA 1) parou de funcionar devido à queda de energia elétrica.

A autarquia acionou a concessionária de energia elétrica da cidade que já está realizando os devidos reparos para, depois da energia ser restabelecida, retomar as operações de captação, tratamento e fornecimento de água na ETA 1.

Segundo o departamento, até a energia ser restabelecida, deve ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões Norte, Sul e Central, além dos distritos de Batovi e Assistência. A previsão para a normalização do fornecimento de água aos bairros abastecidos é para até a noite desta sexta-feira (3).

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água. Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-505-5200, que recebe ligações de telefones fixos e celulares.