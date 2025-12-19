Espetáculo terá três datas. Foto: Clárissa Lambert

A Cia Pé do Mundo realiza apresentações gratuitas do espetáculo Arquivo Negro entre sexta-feira e domingo, unindo dança contemporânea e cultura afro-indígena

O Sesi Rio Claro recebe, a partir desta sexta-feira (19), o espetáculo “Arquivo Negro – Passos Largos em Caminhos Estreitos”, assinado pela Cia Pé do Mundo. A performance acontece na unidade localizada na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.

As apresentações no Sesi Rio Claro possuem horários diferenciados para cada dia: na sexta-feira (19) às 20h, no sábado (20) às 19h e, encerrando a programação, no domingo (21) às 18h.

Dança contemporânea e reflexão

Durante a apresentação, a companhia estabelece um diálogo profundo entre a dança contemporânea e as manifestações afro-indígenas brasileiras. O objetivo é ampliar os referenciais críticos sobre essas expressões culturais e os corpos dos artistas envolvidos.

O espetáculo busca empreender um modo de produção criativa onde o afeto e o impacto entre linguagens se tornam o motor da ação artística. Dessa forma, a Cia Pé do Mundo inaugura espaços de troca e co-criação no palco do Sesi Rio Claro.

Narrativas históricas no Sesi Rio Claro

Com direção e coreografia de Cláudia Nwabasili e Roges, a obra traz elementos de uma pesquisa iniciada em 2018. O público é convidado a viajar por narrativas de personalidades negras que influenciaram a cultura nacional.

Mesmo enfrentando adversidades e o racismo histórico no Brasil, essas figuras deixaram legados que agora são celebrados através da arte. Os ingressos para conferir o espetáculo no Sesi Rio Claro devem ser reservados pelo portal Meu Sesi.

Oficina

Uma oficina de danças afro-brasileiras: da tradição à contemporaneidade acontece no sábado, a partir das 10h, com a Cia, no Sesi. Ingressos pelo portal Meu Sesi.