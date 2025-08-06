Munhoz e Mariano fazem show no dia 15 de agosto

Programação tem início nesta sexta-feira (8), com show gospel de Marcus Salles

Santa Gertrudes celebra 77 anos de emancipação político-administrativa no dia 16 de agosto e as festividades de comemoração já tiveram início em diversos pontos do município, com o ASA, evento de Aeromodelismo que ocorreu nos dias 26 e 27 de julho na Rodovia Constine Peruchi, o Baile da Cidade, no último dia 2 e também a 2ª Cavalgada André Pavanelli, no último domingo, no Parque Ruy Raphael da Rocha.

E o agito não para! A tradicional Festa da Cidade, que acontece no pátio da Aspacer, uma das celebrações mais aguardadas pelos munícipes e moradores da região, tem início nesta sexta-feira, com show de Marcus Salles, na Noite Gospel. A abertura da noite acontece com a presença de músicos e pastores locais, a partir das 19h. A praça de alimentação também estará funcionando a partir deste horário em todos os dias de festa. Durante os dias de shows à noite, a programação é que as apresentações comecem entre 21 e 22 horas, segundo divulgado pela prefeitura municipal.

No sábado, dia 9 de agosto, a noite será animada pela dupla Cézar e Paulinho e no domingo (10), a celebração acontece na igreja Matriz de São Joaquim, com a Missa em Ação de Graças ao aniversário do município, a partir das 9h30.

A partir das 14h, ainda no dia 10, a Tarde Sertaneja promete reunir grande público também no pátio da Aspacer, com show de Ariell Borges, André Cardozo, Lucas Alves, Sidney Will Souza, Buffalo Trio, Ana Meyer, Camila Sodré e Maju Mello. O show da noite fica por conta de Eventon Agus.

No dia 15 de agosto, sexta-feira, a dupla Munhoz e Mariano, famosos por conta de inúmeros sucessos, entre eles o single “Camaro Amarelo”, sobem ao palco da Capital Nacional da Cerâmica de Pisos e Revestimentos para agitar os presentes. E no sábado, dia 16, data do aniversário do município, logo a partir das 10h, acontece o hasteamento da bandeira, na prefeitura municipal, com a presença da Corporação Musical “Augusto Trambaiolli” e à noite, na Aspacer, show com Mayck e Lyan.

No domingo, dia 17, a Tarde é de muito Samba, a partir das 14h, com Puro Lanche, Numa Boa e Batucada Boa. E na parte da noite, o agito é com o grupo Art Popular.

Nos dias 23 e 24, a Tarde é de Rock, a partir das 13h, com diversas bandas na programação. O encerramento do dia 23 fica por conta de Ópera Queen Brasil, às 19h e no dia 24, de Charlie Brown Jr., no mesmo horário.

A entrada é gratuita e a praça de alimentação é completa, com barracas das entidades beneficentes da cidade. O local oferece estrutura de segurança e apoio para toda família.