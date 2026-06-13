Imagem dos preparativos para a festa nesta manhã de sábado (13)

Programação do Dia do Padroeiro conta com bênção do bolo, missas, procissão e transmissão de jogo em telão

A comunidade de Vila Paulista, em Rio Claro, está em festa com a realização da tradicional Festa de Santo Antônio. O evento, que acontece na Capela Santo Antônio, reserva uma programação religiosa e festiva especial para os próximos dias, com destaque para este sábado, 13 de junho, dia do padroeiro. Além das tradicionais celebrações litúrgicas e das barracas de comidas típicas, a quermesse deste sábado trará um atrativo extra para os devotos e visitantes: a transmissão ao vivo do jogo da Seleção Brasileira contra o Marrocos em um telão instalado no local. A iniciativa promete unir a fé, a tradição e a torcida pelo Brasil em um ambiente familiar e festivo, com funcionamento das 18h às 23h.

Neste sábado, Dia de Santo Antônio, as atividades começaram logo cedo, desde àss 8h30, com a aguardada bênção do tradicional Bolo de Santo Antônio. Segundo informações da secretaria paroquial, o bolo deste ano foi preparado com massa branca e recheio de doce de leite. Os pedaços estão sendo comercializados pelo valor de R$ 35,00 e a entrega já está acontecendo desde de o fim da celebração. A organização ressalta que quem não adquiriu o cupom antecipadamente ainda poderá encontrar algumas unidades para compra na hora, mas em quantidade reduzida. O serviço de bar da festa está funcionando no período da manhã e almoço até as 13h.

E a programação religiosa também ocorreu conforme todos os anos, recebendo os fieis, como Luciano Svenson, morador da Vila Paulista e frequentador da comunidade.

“Sou nascido e criado no bairro, sempre frequentei a Capela de Santo Antônio, meus pais são ministros da eucaristia, então cresci aqui na igreja”, conta o devoto, que já realiza seus pedidos e agradecimentos logo na manhã do dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio.

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A programação religiosa do dia do padroeiro segue ao longo de todo o sábado. Às 12h será celebrada a Missa com bênção dos pães, momento com uma nova bênção litúrgica dos pães. No final da tarde, a partir das 17h30, os fiéis se reúnem para a tradicional procissão pelas ruas do bairro, seguida pela Missa Campal às 18h, que abre oficialmente os festejos da noite e a transmissão do futebol.

Horários e encerramento da Festa de Santo Antônio

A Capela Santo Antônio está localizada na Rua P4, entre as Avenidas P-23 e P-25, no bairro Vila Paulista, em Rio Claro. Além da grande mobilização deste sábado, a Festa de Santo Antônio, que teve datas em 30 de maio e 6 de junho, ainda terá sua noite de encerramento no próximo sábado, dia 20 de junho, mantendo vivo o espírito comunitário e a devoção ao santo casamenteiro.