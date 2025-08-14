Celebrando 77 anos de história e tradição, Santa Gertrudes, a Capital Nacional da Cerâmica de Pisos e Revestimentos, enche de orgulho sua comunidade neste momento especial. Com uma trajetória marcada pela força na produção de tijolos e telhas, a cidade também se destaca por suas belezas naturais e seu rico patrimônio histórico, como a Fazenda Santa Gertrudes. Desde sua origem na Sesmaria do Morro Azul até sua emancipação em 1948, Santa Gertrudes tem sido um exemplo de desenvolvimento e resistência. Hoje, com uma população de mais de 23 mil habitantes, ela celebra suas conquistas e o futuro promissor que vem construindo com entusiasmo e dedicação. Parabéns, Santa Gertrudes! Que seus 77 anos sejam apenas o começo de muitas outras realizações.

🔗 Leia a versão digital da revista em clicando aqui.



