Ipê amarelo fotografado no Centro de Rio Claro, próximo da escola Bayeux. Foto: Ana Julia Guerreiro Galvão | a.jfotos

Árvore é considerada o símbolo do Brasil e recebeu esta denominação por sua florada acontecer bem próxima do Dia da Independência, celebrado em 7 de setembro

Basta andar pelas ruas e avenidas de Rio Claro que o encantamento se fará presente. Diversos pontos da cidade estão dominados pelo amarelo dos Ipês, que tem florada precoce e costuma ocorrer no início do mês de setembro, próximo da data da independência. Os ipês amarelos são considerados árvore símbolo do país, pois a florada acontece próximo a data de grande importância.

Tadeu Olivetti, membro da Secretaria de Meio Ambiente, explica os benefícios trazidos pelos ipês, além da beleza aos olhos.

“Rio Claro possui uma grande variedade de espécies de ipês amarelos espalhados pela cidade, são árvores maiores e menores, muitas em estado juvenil já dando flores. Os ipês cumprem o papel de praticamente toda árvore, são fixadores de dióxido de carbono, contribuindo para que não tenhamos gases do efeito estufa, contribuindo para o clima e ainda produzem sombra”, diz.

Tadeu explica ainda que um problema enfrentado pela espécie é a “erva de passarinho”. “Quando a árvore é atacada, ela acaba entrando em decrepitude e morrendo, infelizmente. São necessários recursos para que o cuidado seja realizado”, pontua.

GALERIA DE FOTOS

Confira fotos recebidas pela Redação do JC ao longo dos últimos dias, dos ipês amarelos pelas ruas da Cidade Azul!