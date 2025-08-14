Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena)

“Prosa entre Amigos” reúne USP, poder público e comunidade no dia 19/08 para discutir carbono, eventos extremos e soluções ambientais, no dia 19, no auditório da ACIRC

No próximo dia 19 de agosto, Rio Claro será palco de um encontro que promete unir ciência, políticas públicas e ação comunitária. A Associação Amigos do Horto Florestal Navarro de Andrade (AAMHOR) promove a primeira edição do Prosa entre Amigos, evento que discutirá mudanças climáticas, sequestro de carbono e o papel da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA) na preservação ambiental.

A programação começa às 9h, no Auditório da ACIRC (Associação Comercial e Industrial de Rio Claro), com apresentação musical de Abel Duere e a presença de autoridades como Prof. Dr. Antonio Carlos Sarti (AAMHOR), Nilson Nicoletti (ACIRC) e Eng. Amb. Leandro Geniselli (Secretaria Municipal do Meio Ambiente).

Ao longo do dia, especialistas de renome nacional apresentarão palestras sobre temas como eventos climáticos extremos, valoração de serviços ambientais, reparação de danos ambientais e planejamento urbano resiliente. Entre os convidados, destacam-se a Profa. Dra. Magda Adelaide Lombardo (IEA-USP), o Prof. Dr. José Alexandre de Jesus Perinotto (Projeto UNESCO Geoparque Corumbataí) e a Profa. Dra. Anelise Gomes da Silva (Instituto de Energia e Meio Ambiente da USP).

O evento é aberto ao público e pretende aproximar academia, poder público e comunidade na busca por soluções concretas frente à crise climática. “Mais do que falar de problemas, queremos apontar caminhos”, afirma Sarti.

PROGRAMAÇÃO

9h – Abertura do evento;

9h30 – Meio Ambiente, mudanças climáticas e animosidades sociais: para onde vamos?

11h – Mudanças climáticas e eventos extremos;

12h30 – Almoço;

13h30 – Valoração de Serviços Climáticos em Áreas Protegidas;

14h30 – Reparação civil dos danos ambientais e estruturação da Unidades de Conservação;

15h30 – Intervalo;

16h – Planejamento urbano resiliente em Rio Claro: um olhar para o futuro

17h30 – Encerramento da sessão.

A entrada é gratuita.