Funcionários do Daae realizam reparo em adutora. Foto: Arquivo JC/Divulgação/Ascom PMRC

Foi necessário interditar trecho das Ruas 3A e 4A, com a Avenida 44A

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está realizando na manhã desta sexta-feira (26), reparo emergencial em rede de abastecimento na Rua 3A, com a Avenida 44A, no bairro Jardim Ipê.

Para a execução desse trabalho, foi necessário interditar o trânsito no trecho das Ruas 3A e 4A, com a Avenida 44A.

A previsão é que o serviço seja concluído até o final da manhã desta sexta-feira (26).

Os motoristas devem redobrar a atenção ao transitarem pelas imediações, utilizando rotas alternativas.