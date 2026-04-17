Manutenção na Rua 1A exige redução no bombeamento da ETA 1 e pode afetar abastecimento em diversas regiões

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informou que executa, nesta sexta-feira (17), um reparo emergencial em adutora de 200 milímetros que rompeu na Rua 1A, entre as Avenidas 16 e 18, na Vila Aparecida. Devido à complexidade da manutenção, foi necessário reduzir o bombeamento da Estação de Tratamento de Água “José Maria Pedroso” (ETA 1) para despressurizar a tubulação.

A autarquia alerta que a intervenção pode causar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água em imóveis sem caixa d’água nas regiões Norte, Sul e Central, além dos distritos de Assistência e Batovi. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda no período da tarde, com a normalização gradual do abastecimento prevista para a noite desta sexta-feira.

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Alterações no trânsito e orientações do Daae

Em razão do reparo emergencial em adutora, o trânsito no local precisou ser interditado a partir da Avenida 18A, no sentido bairro-Centro, pela Rua 1A. O Daae orienta que os motoristas evitem o trecho e busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos na região da Vila Aparecida.

A autarquia ressalta a importância de os imóveis possuírem caixa d’água, o que minimiza transtornos em manutenções não programadas. Após a finalização do serviço, serão realizadas descargas na rede para limpeza. No entanto, podem ocorrer episódios pontuais de água com cor escura ou aspecto esbranquiçado (causado por microbolhas).

Caso o consumidor identifique alterações na qualidade da água após a normalização, o Daae orienta o registro da ocorrência pelo atendimento 24h, no telefone 0800-019-0505, disponível para ligações de fixos e celulares.