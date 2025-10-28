Dano ocorreu em loteamento localizado no bairro. Daae foi acionado para executar reparo. Previsão é que o conserto seja finalizado até o final da manhã desta terça-feira (28).

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que houve uma quebra acidental em adutora de 200mm em loteamento no bairro Cervezão na manhã desta terça-feira (28).

Equipe de plantão da autarquia foi acionada e já está no local para realizar os devidos reparos.

A previsão inicial é que o conserto seja finalizado até o final da manhã desta terça-feira.

O dano afeta temporariamente o abastecimento nos bairros: Cervezão, Jd. Progresso, Jd. Santa Maria, Jd. das Flores e Jd. Progresso 2. O fornecimento de água será normalizado aos poucos, após a conclusão do serviço, durante a tarde desta terça-feira.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este.

Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essas situações devem ser informadas, com endereço completo, no atendimento 24h, no número 0800-505-5200, que recebe ligações de telefones fixos e celulares.