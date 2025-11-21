Quintal das Pretas tocou no MM Boxe no último dia 15

Eventos culturais, religiosos e de debate compõem a programação que se estende até o dia 30

A agenda de eventos do Mês da Consciência Negra continua em Rio Claro com uma programação diversificada, que inclui celebrações, encontros e atividades culturais. As ações são organizadas por diversas entidades, com apoio da Prefeitura, que também é realizadora de parte das atividades.

Confira os próximos eventos

Neste sábado (22), está marcada uma Missa Afro às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde.

O evento “Afrovibes” no Grupo Ginástico continua até este domingo (23), confira a programação clicando aqui.

Na quarta-feira (26), às 15 horas, a Philarmonica sediará o “Chá de Rainhas – Encontro de Matriarcas”. O evento reunirá idosas da comunidade negra para relembrar momentos vividos nos clubes negros e nos espaços de resistência na cidade.

No dia 29, o Tamoyo será palco de um encontro de mulheres negras com o tema “Zumbi e Companheiros”, uma realização da equipe Palmares.

No dia 30, também no Tamoyo, será realizada a festa de encerramento do Mês da Consciência Negra.

Eventos já realizados

A diversificação tem sido uma marca da programação deste ano. Na última quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, foi realizada uma sessão solene na sede da escola de samba Grasifs, com entrega do Calendário Afro 2026 às famílias dos homenageados e apresentação do coral Black Soul.

No sábado passado (15), o Black Music Boxe, na academia MM Boxe, agitou a programação com exibição de boxeadores, batalha de MC’s e roda de samba com o projeto Quintal das Pretas. Além disso, na semana passada, professores coordenadores da rede pública municipal de educação visitaram o Sesc de Piracicaba para conferir a exposição “Karingana – presença negra no livro para as infâncias”.