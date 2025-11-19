Edi Rock e Orquestra Filarmônica encerram o festival

Evento gratuito no Grupo Ginástico celebra Consciência Negra com Toninho Geraes, samba rock, mulheres no samba e afroempreendedorismo durante quatro dias

Começa nesta quinta-feira (20) em Rio Claro a terceira edição do Festival Afrovibes. A festa que une música de qualidade e incentivo ao empreendedorismo dessa vez acontece no Grupo Ginástico, sempre com entrada franca.

A programação terá início na quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, a partir das 17 horas, com apresentações do grupo Tem Fuzuê e do cantor e compositor Toninho Geraes, mineiro que se tornou conhecido ao ter suas músicas gravadas por nomes como Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Agepê.

Na sexta-feira (21), a partir das 20 horas, a noite será de samba-rock com Kleber Mumu e o tributo a Tim Maia com a banda Monalizza. O sábado (21) será o dia dedicado às mulheres no samba, com o Quintal das Pretas, revelação nos palcos de Rio Claro nos últimos meses, e grupo Preta Batuque, de São Paulo.

Toninho Geraes é uma das atrações do festival Afrovibes

Encerramento

No domingo (23), às 19 horas, a programação será encerrada com a apresentação de Edi Rock com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro. Edivaldo Pereira Alves, conhecido pelo seu nome artístico, Edi Rock, é um rapper e compositor brasileiro, um dos pioneiros do hip hop e integrante dos Racionais MC ‘s que ajudou a transformar a “quebrada” em referência nacional. O show também marca os 30 anos de trajetória da orquestra, que mais uma vez une o clássico ao popular, junção que já trouxe ótimas resultados em apresentações com artistas

No comando

Nos quatro dias de programação, o festival terá o DJ Roo como residente e TM Mascote como mestre de cerimônias. A Afrovibes também conta com exposição e venda do afroempreendedorismo, com vestuário, acessórios e outros produtos. O evento também oferece praça de alimentação.

Entrada franca

A Afrovibes tem entrada franca nos quatro dias de festa. O Grupo Ginástico fica na Rua 2 número 941, no Centro. No domingo, os organizadores do concerto solicitam a doação de um quilo de alimento não-perecível.

Entrevista

Em entrevista à Rádio Jovem Pan News Rio Claro, Denis Ferreira, integrante da Black Zone Produções, detalhou a programação da terceira edição da Afrovibes, que acontece de quinta a domingo no Grupo Ginástico, com entrada gratuita.