Foto: Divulgação/Pelotão Ambiental

Animal estava sem água e comida no Jardim Juventude; Pelotão Ambiental de Cordeirópolis constatou que o cão era mantido preso por uma cerca elétrica ligada

Na manhã de quarta-feira (28), o Pelotão Ambiental de Cordeirópolis realizou o resgate de um cão vítima de maus-tratos no bairro Jardim Juventude. A ação ocorreu após denúncias indicarem que o animal sofria privação de alimento e liberdade.

A equipe constatou que o cão, de grande porte, estava visivelmente magro e em ambiente insalubre. Além da falta de água e comida, o tutor mantinha uma cerca elétrica ligada para restringir a circulação do animal no imóvel.

Atuação do Pelotão Ambiental de Cordeirópolis e Bem-Estar Animal

Diante da gravidade, o Pelotão Ambiental de Cordeirópolis acionou o Departamento de Bem-Estar Animal e a Delegacia de Polícia. O delegado responsável orientou o resgate imediato para preservar a vida do animal.

Para retirar o cão com segurança, os agentes precisaram desligar a cerca elétrica. O animal apresentava sinais de medo e nervosismo, indicando possíveis choques anteriores, o que exigiu que ele fosse carregado no colo pelos oficiais.

Encaminhamento e providências legais

Após o resgate realizado pelo Pelotão Ambiental de Cordeirópolis, o cão foi levado para atendimento veterinário urgente. O local apresentava sujeira acumulada e forte odor, caracterizando o abandono e o descaso.

O tutor não estava na residência no momento da operação, mas o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cordeirópolis. O responsável deverá responder criminalmente conforme a legislação vigente sobre maus-tratos a animais.