Imagem ilustrativa

O valor do novo salário mínimo de R$ 1.621 representa um aumento de 6,8% em relação ao piso anterior, conforme decreto publicado pelo governo federal

O novo salário mínimo de R$ 1.621 entra em vigor oficialmente a partir desta quarta-feira, dia 1º de janeiro. O reajuste de 6,8% foi oficializado por meio de publicação no Diário Oficial da União no último dia 24 pelo governo federal.

Até então, o valor vigente era de R$ 1.518. Com a mudança, os trabalhadores e beneficiários que recebem o piso nacional terão um acréscimo de pouco mais de R$ 100 em seus rendimentos mensais.

Regras para o cálculo do reajuste

O cálculo aplicado para definir o novo salário mínimo de R$ 1.621 segue as diretrizes de atualização anual. O valor é corrigido com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Além da inflação acumulada em 12 meses até novembro, soma-se o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores (2024). Devido ao teto de gastos, esse crescimento é limitado a 2,5% ao ano.

Garantia de aumento real

A atual política garante que o novo salário mínimo de R$ 1.621 ofereça um ganho real acima da inflação. Este modelo difere das gestões anteriores, de Michel Temer e Jair Bolsonaro, quando os reajustes consideravam apenas a reposição inflacionária.

Com a nova fórmula, o piso nacional busca preservar e ampliar o poder de compra da população brasileira diante das variações econômicas do país.