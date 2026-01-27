Mato cresceu muito nas últimas semanas e está dificultando o trabalho

O projeto voluntário de reflorestamento na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade completa dez anos e solicita doações para controle de mato invasor.

O mutirão de replantio do Horto Florestal segue com atividades intensas em Rio Claro para preservar a biodiversidade da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena). Criado em 2014, o projeto conta com o apoio fundamental de voluntários, mas enfrenta desafios sazonais neste início de ano devido ao crescimento acelerado da vegetação.

O principal obstáculo atual para o mutirão de replantio do Horto Florestal é o mato alto. Espécies invasoras como a brachiaria e o colonião impedem o desenvolvimento das mudas jovens, competindo por espaço e nutrientes. Além disso, essas plantas representam um risco de incêndio durante o período de seca no inverno.

Participação da comunidade no replantio

Marcelo Borba, um dos voluntários do projeto, destaca que a presença de moradores locais tem sido essencial. Residentes de áreas próximas, como a Fazendinha e o próprio Horto, uniram-se ao grupo no último ano para fortalecer os cuidados com as áreas reflorestadas.

Para viabilizar a continuidade da manutenção e a limpeza das áreas, o grupo organizou uma vaquinha solidária. As doações de qualquer valor podem ser realizadas via Pix, utilizando a chave: [email protected] (em nome de Tiele Aquino Schumacher).

Como colaborar com o mutirão de replantio do Horto Florestal

Além das doações financeiras, a comunidade pode participar presencialmente das ações. O trabalho é rigorosamente embasado no plano de manejo da Feena, garantindo que todas as intervenções sejam tecnicamente adequadas ao ecossistema da floresta.

Para quem deseja atuar como voluntário no mutirão de replantio do Horto Florestal, a recomendação é utilizar calça comprida e sapato fechado. É essencial levar itens de proteção pessoal como luvas, protetor solar, repelente e água para hidratação.

Quem possuir ferramentas de jardinagem, como tesouras de jardim, enxadas ou cavadeiras, também é incentivado a levá-las para auxiliar na atividade. As datas das próximas ações são divulgadas regularmente nos perfis oficiais do projeto no Facebook e Instagram