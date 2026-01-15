Os tutores devem fazer o agendamento pelo WhatsApp (19) 3522-1447. Foto: Arquivo JC

Tutores interessados devem realizar o cadastro pelo WhatsApp para garantir uma das 400 vagas disponíveis para o mutirão de castração nos dias 3 e 4 de fevereiro

A Prefeitura de Rio Claro iniciou o cadastramento para o mutirão de castração gratuita de cães e gatos, que ocorrerá na cidade nos dias 3 e 4 de fevereiro. Os tutores interessados em levar seus animais de estimação devem realizar o agendamento obrigatório pelo WhatsApp, através do número (19) 3522-1447.

Ao todo, o mutirão de castração disponibiliza 400 vagas para a população. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Geniselli, o atendimento será realizado rigorosamente por ordem de reserva, por isso é importante que os proprietários entrem em contato o quanto antes.

Localização e horários do atendimento

No momento do agendamento, os responsáveis pelos animais recebem as informações detalhadas sobre o dia e o horário específico em que devem comparecer ao Espaço Livre da Vila Martins. A organização reforça a necessidade de pontualidade para o bom fluxo do mutirão de castração.

Parceria para o bem-estar animal

A iniciativa é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, em conjunto com os municípios participantes. Em Rio Claro, o projeto conta com a parceria direta da prefeitura, via Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.