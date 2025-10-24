Fabiana Nascimento Mauro, moradora de Araraquara (SP), morreu na manhã desta sexta-feira (24) em um grave acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro.

Uma mulher de 57 anos, identificada como Fabiana Nascimento Mauro, moradora de Araraquara (SP), morreu na manhã desta sexta-feira (24) em um grave acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. A vítima estava como passageira de um carro de aplicativo, que seguia no sentido capital paulista, segundo apurado pelo Jornal Cidade.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 8h50, na altura do quilômetro 184,5, no canteiro central da rodovia. O motorista do automóvel relatou que perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, batendo contra a barreira de concreto e, em seguida, o veículo capotou, parando com as rodas para cima.

Fabiana morreu ainda no local. Outras duas pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos moderados e foram socorridas por equipes da concessionária e do SAMU. O Corpo de Bombeiros, a Perícia Técnica e uma funerária também atenderam à ocorrência.

Não houve interdição da pista, já que o veículo permaneceu dentro do canteiro central, em uma área de obras. A perícia foi acionada às 11h05, e a remoção do corpo ocorreu pouco depois do meio-dia, sendo encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Rio Claro. As causas exatas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.