Foto: Artesp

Acidente ocorreu no km 184, sentido capital, na manhã desta sexta-feira (24). Trânsito segue fluindo sem interdições, segundo a concessionária EixoSP

Uma pessoa morreu na manhã desta sexta-feira (24), em um capotamento registrado às 8h50 no quilômetro 184 da Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, sentido capital. A ocorrência está sendo atendida neste momento pelo Policiamento Rodoviário Militar, Corpo de Bombeiros e equipe da Concessionária EixoSP, responsável pelo trecho.

Em nota, a EixoSP confirmou a vítima fatal, além de outras duas com ferimentos moderados. Até o momento, há informação de apenas um veículo envolvido no acidente.

As equipes seguem no local, o veículo está fora da faixa de rolamento e o trânsito flui sem interdições.

Mais informações ao longo do dia e na edição impressa do JC deste sábado (25).