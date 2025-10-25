Um grave acidente resultou na morte de Marcos Dyovanny Alves Pereira, de 27 anos, na noite de sexta-feira (24), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista trafegava pela marginal no sentido capital quando colidiu lateralmente contra um caminhão que saía do bairro Centenário e acessava a via principal.
O impacto foi violento, e Marcos morreu ainda no local. A médica da concessionária Eixo SP constatou o óbito. O motorista do caminhão, de 55 anos, passou por exame de alcoolemia, que deu negativo. Marcos era natural de Jundiaí, mas morava em Rio Claro.
Peritos da Polícia Científica recolheram o disco do tacógrafo para análise, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Delegacia Seccional de Rio Claro.
É a segunda morte por acidente na SP-310, no trecho da cidade, em menos de 24 horas. Na manhã de sexta-feira (24), uma mulher de 57 anos, identificada como Fabiana Nascimento Mauro, moradora de Araraquara (SP), morreu em um grave acidente. A vítima estava como passageira de um carro de aplicativo, que seguia no sentido capital paulista. O veículo capotou após o motorista perder o controle.