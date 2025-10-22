Câmeras filmam o momento em que ele aplica uma rasteira e prende o acusado no chão até a chegada da GCM

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na tarde da última terça-feira (21) após tentar roubar uma idosa no cruzamento da Rua 2 com a Avenida 3, no Centro. O fato foi registrado por câmeras de segurança da região.

De acordo com o relato da Guarda Civil Municipal (GCM), a guarnição da Base Móvel Comunitária foi acionada por volta das 12h32 para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os guardas encontraram o suspeito já sendo imobilizado por populares que testemunharam a ação.

A vítima, uma senhora de 71 anos, relatou que o homem anunciou o assalto e tentou arrancar sua bolsa à força. Em seguida, ele foi perseguido e contido por transeuntes até a chegada dos agentes.

O acusado confessou a tentativa de roubo durante a abordagem. Após a prisão ser formalizada, ele foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante.