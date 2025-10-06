Lu’is Milner, ao longo dos últimos dois anos, viajou por todo o continente americano

Aos 62 anos, o agricultor Luís Milner vendeu o sítio para realizar o sonho de conhecer o mundo de bicicleta e já planeja nova jornada pela Rota da Seda

Apaixonado por bicicleta desde novo por remeter “a uma memória afetiva de quando criança”, Luís Milner conta à reportagem que sempre pedalou, mas em determinado momento da sua vida, acabou deixando a bicicleta de lado por conta de outros interesses e também o tabagismo.

Durante essa fase, ele conta que passou por momentos complicados, “Minha ex-mulher quis se divorciar, eu fiquei bastante triste, até mesmo depressivo e então peguei a bicicleta e decidi fazer a primeira viagem sozinho”, declarou Luís.

Sentindo que precisava de um tempo para si, para poder pensar e acalmar o coração, Luís escolheu realizar “O Caminho da Fé” – rota de peregrinação que atravessa o sul de Minas Gerais e termina na em Aparecida do Norte, no Estado em SP.

Daí em diante ele se inspirou e seguiu realizando outras viagens por todo o Brasil, foi quando conheceu sua namorada, Ana Lúcia, que o acompanha em diversas aventuras de bicicleta. Junto de sua companheira, Luís conta que costuma fazer viagens de no máximo 20 dias e parando sempre que possível em pousadas pelo país.

Atualmente ele tem 62 anos, é agricultor e formado em Engenharia Agrônoma.

Questionado sobre como foi o processo de conciliar o lado profissional com as viagens, para poder praticar mais o seu hobby, ele conta que passou certas dificuldades. “Em 2014 eu tinha financiado minha safra no banco, porém perdi a produção, então fiquei devendo durante oito anos para o banco, em 2022 paguei e falei para minha companheira que a partir de então iria viajar de bicicleta”.

Após quitar a dívida, em julho de 2023, ele vendeu o sítio para um outro agrônomo e decidiu iniciar uma nova viagem essa, porém, sem um destino certo. “Eu queria chegar nos Estados Unidos, talvez Europa, não sabia exatamente, e daí fui subindo, cruzei Minas Gerais, Bahia, alguns estados do Nordeste e Norte e então saí do país pela Guiana Francesa. Depois disso passei por Suriname, Trindade e Tobago, subindo por toda a América Central, até chegar no México”, disse o ciclista.

Chegando em Cancún, ele percebeu que iria passar por dificuldades para entrar nos Estados Unidos. “Se eu continuasse subindo, eu chegaria ao norte dos Estados Unidos, no inverno frio e chuvoso, então decidi inverter o sentido. Pensando nisso peguei um voo de Cancún até Vancouver no Canadá, lá eu pedalei durante um mês e meio no Canadá por cerca de três mil km”, relatou Luís.

Depois de passar pelo Canadá, Milner enfim passa pelos Estados Unidos, através costa oeste e retorna ao México para pegar outro voo, dessa vez para Bariloche com o intuito de conhecer a Patagônia, que era um de seus sonhos.

Luís Milner passou por 20 países nas três Américas (Sul, Central e Norte) e percorreu cerca de 30 mil km

Para finalizar seu percurso, o ciclista saiu de Bariloche pedalando quase quatro mil quilômetros até Ushuaia – extremo da América do Sul, onde fez uma viagem dentro da Argentina até a cidade Mendoza, passando pelo Paraguai até chegar ao Brasil pelo Paraná, em julho deste ano.

Ao todo foram cerca de 30 mil quilômetros pedalados, dois anos de viagem e mais de 20 países cruzados.

Agora Luís planeja descansar e já tem em mente sua próxima viagem: da Espanha ao Japão, passando por parte do trajeto da Seda, que deverá durar cerca dois anos e meio. Sua previsão é de realizá-la já em 2027.