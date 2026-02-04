No meio da imagem, trecho de vídeo que flagra rato tentando entrar em residência pela janela

Problemas com mato alto em terrenos baldios de Rio Claro geram transtornos; Prefeitura afirma que realiza limpeza periódica e repassa custos aos proprietários

A presença de mato alto em um terreno baldio no bairro Jardim Novo I tem gerado reclamações frequentes dos residentes. Segundo Miguel Domingos, que reside no local há 16 anos, a situação é recorrente e as queixas protocoladas nos órgãos públicos não têm surtido o efeito esperado para solucionar o problema de forma definitiva.

Recentemente, a falta de manutenção do lote resultou em incidentes mais graves para a vizinhança. O morador relata que, devido ao mato alto e ao acúmulo de sujeira no terreno vizinho, um rato invadiu o forro de sua residência e chegou a ser flagrado tentando entrar pela janela de um dos quartos.

Manutenção de terrenos particulares

De acordo com os vizinhos, não há informações sobre quem é o proprietário do imóvel. As reclamações são feitas há pelo menos três anos por diversos moradores da região. A única intervenção observada é o corte da vegetação com máquinas, que ocorre de forma esporádica e não impede o rápido crescimento da planta.

Para os residentes, o serviço paliativo de corte do mato alto apenas resolve a questão visual temporariamente. Em pouco tempo, a vegetação atinge novamente grandes alturas, favorecendo o surgimento de animais peçonhentos e roedores, o que coloca em risco a saúde das famílias que vivem no entorno.

Resposta da Prefeitura de Rio Claro

Questionada sobre a fiscalização contra o mato alto, a Prefeitura de Rio Claro informou, em nota, que a área recebe limpeza periódica. A administração municipal ressaltou que a obrigação de manter os lotes limpos é dos proprietários, mas, em casos de abandono, o poder público executa o serviço e envia a cobrança ao dono do imóvel.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos explicou que o trabalho é realizado por setores. Entretanto, o período de chuvas intensas combinado à exposição solar acelera o crescimento da vegetação, dificultando a manutenção. A prefeitura reforçou que as equipes trabalham ininterruptamente para atender todas as regiões da cidade.