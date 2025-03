Imagem encaminhada por leitor através do WhatsApp do JC, número (19) 99942-4100.

Moradores estão preocupados com o aumento recente dos casos de dengue e também por não poderem utilizar os equipamentos do espaço

Moradores da região da Praça Aderval Gonçalves, localizada na Avenida Tancredo com a Avenida 3JI, entre as ruas 4JI e 5JI, no bairro Jardim Inocoop, estão sofrendo com problemas oriundos do mato alto presente no local.

“Não conseguimos utilizar o espaço da forma correta. Mal conseguimos acessar os aparelhos de ginástica presentes na praça, sem falar que em alguns, falta manutenção. O mato alto é preocupante, pois sabemos como está a situação da dengue na cidade. Outros insetos também surgem por conta da falta de manutenção”, relatou moradora que preferiu não se identificar.

Nas imagens encaminhadas pela reclamante é possível observar o mato alto, inclusive, nos equipamentos de ginástica.

Procurada, a Prefeitura informou que “nova ação de limpeza e corte de mato está programada para ser feita na praça nesta semana. Essa praça recebe serviços de limpeza e corte de mato regularmente, como é feito em todas as praças do município. Neste período de mais chuvas e maior exposição ao sol o mato cresce muito rápido, por isso o setor de manutenção e limpeza de vias e logradouros públicos pede atenção especial da população com relação ao descarte correto de materiais. Com menos sujeira e lixo e locais públicos, o trabalho geral de manutenção pode ser feito mais rapidamente”, comunicou.