Idosa que cuidava de animais faleceu no início do mês e campanha é feita para que animais sejam adotados

Campanha é feita já que o Canil Municipal não tem condições de abrigar os animais por superlotação

No mês de outubro o Jornal Cidade trouxe em suas páginas o impasse que ocorria no bairro Jardim Paulista onde moradores de um prédio reclamavam do barulho de cães que foram colocados em baias por uma idosa que recolhia os animais da rua e cuidava deles. A mulher alugou um imóvel e no espaço cuidava dos animais. A situação foi alvo de denúncias, fiscalização e até multas para que a perturbação de sossego fosse sanada.

Acontece que neste início do mês essa idosa protetora dos animais faleceu e os bichinhos ficaram ‘órfãos’. Os dois filhos desta idosa, um inclusive morador do Rio de Janeiro, procuraram ajuda no Canil Municipal, pois não têm como dar continuidade ao trabalho da mãe.

“Esses filhos precisam desocupar o imóvel, mas existe a situação dos cachorros. Porém, o Canil está com a lotação três vezes acima do que comporta e não tem como assumir a estadia destes quase 30 cães. Nos prontificamos a ajudar na divulgação da campanha para que os animais sejam adotados e estamos correndo contra o tempo. Para isso precisamos mais do que nunca da ajuda da população para darmos um novo lar a esses animais. A maioria é de porte médio sem raça definida. Tem os mais brincalhões, os que são mais tranquilos, cada um apresenta características e os interessados podem ver o que mais se enquadra para receber em casa. Lembrando que a adoção tem que ser responsável. Os cães estão vacinados, vermifugados e vamos entregar eles castrados”, declarou Amanda Lucke que é supervisora do Departamento de Proteção Animal da Prefeitura Municipal de Rio Claro.

Após a morte da tutora os animais seguem recebendo alimentação, cuidados e limpeza do local, mas não poderão ficar muito tempo no imóvel. Confira algumas fotos dos cães que estão disponíveis para a adoção. Interessados devem falar com Fabio (19) 97139-2764 ou Fernando (16) 99740-7379 (filhos da tutora que faleceu).

Abaixo alguns dos cães que precisam urgentemente de um novo lar