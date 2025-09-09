Fotos mostram situação da cozinha e quarto do imóvel onde crianças foram resgatadas pela GCM

O caso de quatro irmãs, entre oito e três anos, encontradas sozinhas dentro de uma residência no bairro Consolação gerou comoção em Rio Claro pela situação em que as menores estavam dentro de um imóvel repleto de lixo, com a presença de ratazanas e baratas como apontou o boletim de ocorrência.

A reportagem do Jornal Cidade conversou com o Conselho Tutelar Região Sul, que está acompanhando o caso. Segundo a conselheira Daniela Sales, a mãe das crianças se apresentou nesta terça-feira (9) e negou qualquer tipo de abandono e deu a versão sobre a situação: “Uma realidade muito triste. Duas das crianças apresentavam sarna e todas estavam muito sujas, assustadas e com fome. A menina de oito anos pediu para não voltar mais ao lugar e que não aguentava mais a situação. As crianças estão neste momento em um abrigo, receberam toda a assistência e foram encaminhadas para a rede de proteção. A mãe das meninas, que tem 26 anos, apareceu para atendimento aqui no Conselho e negou que as crianças estavam abandonadas. Disse que tinha saído para trabalhar e fazer uma faxina e que um tio iria até o local levar marmita para as meninas. Estamos agora em contato com a avó das crianças que mora em outra cidade, pois uma coisa é fato, elas não tem condições de voltar para o imóvel onde estavam. Sobre a mãe ela nega ser usuária de drogas, mas disse que enfrenta problemas de depressão. Percebemos que é alguém que também necessita de apoio psicológico. Estamos avaliando tudo isso e acompanhando de perto”, disse.

O caso

Uma denúncia de abandono de incapaz levou a Guarda Civil Municipal de Rio Claro na tarde de segunda-feira (8) até uma residência na Avenida 17 particular, bairro Consolação. Quando a equipe chegou no local se deparou com quatro meninas, sendo que a mais velha com oito anos e a mais nova com três anos. Consta no boletim de ocorrência que a mais velha relatou que ela e as irmãs estavam sozinhas no imóvel há cinco dias e que ela era a responsável por alimentar as outras, mas que estavam todas com fome.