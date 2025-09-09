Crianças de 3 a 8 anos estavam sozinhas há cinco dias em casa insalubre; duas delas foram diagnosticadas com escabiose

Uma denúncia de abandono de incapaz mobilizou a Guarda Civil Municipal na tarde desta segunda-feira (8), por volta das 15h, em uma residência no bairro Consolação, em Rio Claro.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma menina assustada sobre o muro da casa e outras três no interior do imóvel. Todas relataram que estavam com fome. Diante da situação, os guardas acionaram o Conselho Tutelar.

As meninas, de 3, 4, 6 e 8 anos, disseram que estavam sozinhas há cinco dias. A mais velha contou que era responsável por preparar a comida e que naquele dia ainda não haviam tomado café da manhã. Segundo a GCM, elas estavam visivelmente sujas, descabeladas e famintas.

O imóvel foi descrito como insalubre, com grande quantidade de entulho, presença de baratas, ratazanas e outros animais peçonhentos. As quatro crianças foram retiradas da casa pelo Conselho Tutelar e levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29, onde receberam atendimento médico. A equipe plantonista constatou que duas delas apresentavam escabiose (sarna).

Após o atendimento, as meninas foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para registro da ocorrência. Em seguida, o Conselho Tutelar as direcionou ao SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes), onde permanecerão recebendo os cuidados necessários.