Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidente e vice participam da inauguração da fábrica da chinesa GWM. Nova unidade gerará mil empregos e terá investimento de R$ 10 bilhões até 2032

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta sexta-feira, 15 de agosto, da inauguração da fábrica da chinesa GWM (Great Wall Motor), em Iracemápolis, a poucos quilômetros de Rio Claro, que está gerando mil novos postos de trabalho no Brasil até o final deste ano. O evento ocorre com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A GWM estima investimento de R$ 4 bilhões até 2026 no país, o que já engloba a abertura da nova fábrica. De 2027 a 2032, são previstos mais R$ 6 bilhões.

A empresa é a primeira habilitada no Programa de Mobilidade Verde (MOVER), do Governo Federal, para produção de modelos híbridos plug-in (PHEV) no Brasil. Há meta de produção com 60% de conteúdo nacional até 2026.

A fabricante chinesa inaugurará a primeira fábrica no Brasil nas antigas instalações da Mercedes-Benz, conforme divulgado anteriormente pelo Jornal Cidade.

O veículo SUV híbrido Haval H6 será um dos primeiros a ser fabricado no local, assim como o primeiro caminhão movido a hidrogênio da GWM Hydrogen powered by FTXT, que já está em Iracemápolis e marca o início de uma nova etapa nos esforços da marca para avançar em soluções de transporte pesado com emissão zero.

Em nota, a GWM afirma que a inauguração da nova fábrica será um “marco histórico que integra produção nacional, tecnologia global e a realização da nossa visão para o futuro da mobilidade agora”.

Sobre a GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo.

Região

Nova fábrica da montadora GWM, na cidade de Iracemápolis, que também tem acesso pela Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), entre Rio Claro e Piracicaba.