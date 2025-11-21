Participantes durante atividade de observação de aves realizada em edição anterior do projeto. Foto: Divulgação

Atividade aberta ao público ocorre no dia 29 de novembro, a partir das 7h, no Lago Azul. Participação não requer inscrição prévia

O grupo de extensão Aves da Minha Rio Claro, da Unesp Rio Claro, promove uma saída de observação de aves no dia 29 de novembro de 2025. O ponto de encontro para a “passarinhada” será na Sala Verde do Parque Municipal do Lago Azul, acesso pela entrada principal, com início às 7h da manhã.

A atividade é gratuita e destinada a todos os públicos, sem a necessidade de inscrição prévia. Os interessados devem comparecer diretamente no local e horário marcados.

Sobre o grupo “Aves da Minha Rio Claro”

O “Aves da Minha Rio Claro” é um projeto de extensão universitária que tem como objetivo conectar a população de Rio Claro e região com a universidade e o meio ambiente através da observação de aves.

Programação

Após o passeio pelo Lago Azul, os participantes estão convidados a um café da manhã comunitário. A organização sugere que aqueles que puderem levem um item para compartilhar no momento de confraternização.

Mais informações sobre o grupo e suas atividades podem ser obtidas no perfil do Instagram @avesdaminharc.