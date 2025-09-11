Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

Até o dia 27, 21 grupos de dança da cidade se apresentam na Praça de Alimentação

Desde a sua primeira edição, em 2018, o Festival de Dança do Shopping Rio Claro tem promovido a arte da dança e suas variações a partir da participação de diversos grupos e escolas da cidade. O evento chegou à oitava edição com a apresentação de 21 grupos no período de 10 a 27 de setembro, mantendo a tradição de promover a dança como expressão artística e contribuir para sua difusão cultural na cidade e na região.

Todas as apresentações acontecem na Praça de Alimentação e a abertura contou com o grupo New Dance, da Igreja Novo. Até o dia 27, diversos ritmos e estilos de dança serão apresentados: Flores de Andaluzia, Colégio Puríssimo, Grupo Retrô Dance, Centro Intercultural Napyév, Giro Escola de Dança, E lá Vamos Nós Flashback, Espaço de Dança Marta Brunelli, Grêmio Recreativo, Coda Cia da Dança, Kátia Corrêa Estúdio de Dança, Espaço Dança Yahmeh, Sesi Rio Claro, Studio Flow, Escola de Dança Ingra Tavares, Ginástica de Rua, Estúdio de Dança Tatiana Leite, WP. Fitness, Ballet Jaqueline Peccin, Carolina Chaves Ballet e Escola de Dança Patricia Pessenda, que fecha a edição 2025 do Festival de Dança do Shopping Rio Claro com chave de ouro.

“Todos os anos, o Festival de Dança do Shopping Rio Claro revela para os clientes e para a sociedade o profissionalismo dos participantes e os estilos de dança praticados nas escolas da cidade. A dança já está enraizada na cultura e na tradição rio-clarense, e com a oitava edição do Festival, será possível admirar essa bela expressão artística e suas variadas vertentes”, afirma Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

SERVIÇO

8º Festival de Dança do Shopping Rio Claro

Período: de 10 a 27 de setembro

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito

Confira a programação e os horários das apresentações do 8º Festival de Dança do Shopping Rio Claro

10/9: New Dance – Igreja Novo, 20h30

11/9: Flores de Andaluzia, 20h30

12/9: Colégio Puríssimo, 19h

12/9: Grupo Retrô Dance, 20h30

13/9: Centro Intercultural Napyév, 16h

13/9: Giro Escola de Dança, 18h

13/9: E lá Vamos Nós Flashback, 20h

17/9: Espaço de Dança Marta Brunelli, 19h

18/9: Grêmio Recreativo, 20h30

19/9: Coda Cia da Dança, 19h

19/9: Kátia Corrêa Estúdio de Dança, 20h30

20/9: Espaço Dança Yahmeh, 16h

20/9: Sesi Rio Claro, 18h

20/9: Studio Flow, 20h

25/9: Escola de Dança Ingra Tavares, 19h

25/9: Ginástica de Rua, 20h30

26/9: Estúdio de Dança Tatiana Leite, 19h

26/9: WP. Fitness, 20h30

27/9: Ballet Jacqueline Peccin, 16h

27/9: Carolina Chaves Ballet, 18h

27/9: Escola de Dança Patricia Pessenda, 20h