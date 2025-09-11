Até o dia 27, 21 grupos de dança da cidade se apresentam na Praça de Alimentação
Desde a sua primeira edição, em 2018, o Festival de Dança do Shopping Rio Claro tem promovido a arte da dança e suas variações a partir da participação de diversos grupos e escolas da cidade. O evento chegou à oitava edição com a apresentação de 21 grupos no período de 10 a 27 de setembro, mantendo a tradição de promover a dança como expressão artística e contribuir para sua difusão cultural na cidade e na região.
Todas as apresentações acontecem na Praça de Alimentação e a abertura contou com o grupo New Dance, da Igreja Novo. Até o dia 27, diversos ritmos e estilos de dança serão apresentados: Flores de Andaluzia, Colégio Puríssimo, Grupo Retrô Dance, Centro Intercultural Napyév, Giro Escola de Dança, E lá Vamos Nós Flashback, Espaço de Dança Marta Brunelli, Grêmio Recreativo, Coda Cia da Dança, Kátia Corrêa Estúdio de Dança, Espaço Dança Yahmeh, Sesi Rio Claro, Studio Flow, Escola de Dança Ingra Tavares, Ginástica de Rua, Estúdio de Dança Tatiana Leite, WP. Fitness, Ballet Jaqueline Peccin, Carolina Chaves Ballet e Escola de Dança Patricia Pessenda, que fecha a edição 2025 do Festival de Dança do Shopping Rio Claro com chave de ouro.
“Todos os anos, o Festival de Dança do Shopping Rio Claro revela para os clientes e para a sociedade o profissionalismo dos participantes e os estilos de dança praticados nas escolas da cidade. A dança já está enraizada na cultura e na tradição rio-clarense, e com a oitava edição do Festival, será possível admirar essa bela expressão artística e suas variadas vertentes”, afirma Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.
SERVIÇO
8º Festival de Dança do Shopping Rio Claro
Período: de 10 a 27 de setembro
Local: Praça de Alimentação
Evento gratuito
Confira a programação e os horários das apresentações do 8º Festival de Dança do Shopping Rio Claro
10/9: New Dance – Igreja Novo, 20h30
11/9: Flores de Andaluzia, 20h30
12/9: Colégio Puríssimo, 19h
12/9: Grupo Retrô Dance, 20h30
13/9: Centro Intercultural Napyév, 16h
13/9: Giro Escola de Dança, 18h
13/9: E lá Vamos Nós Flashback, 20h
17/9: Espaço de Dança Marta Brunelli, 19h
18/9: Grêmio Recreativo, 20h30
19/9: Coda Cia da Dança, 19h
19/9: Kátia Corrêa Estúdio de Dança, 20h30
20/9: Espaço Dança Yahmeh, 16h
20/9: Sesi Rio Claro, 18h
20/9: Studio Flow, 20h
25/9: Escola de Dança Ingra Tavares, 19h
25/9: Ginástica de Rua, 20h30
26/9: Estúdio de Dança Tatiana Leite, 19h
26/9: WP. Fitness, 20h30
27/9: Ballet Jacqueline Peccin, 16h
27/9: Carolina Chaves Ballet, 18h
27/9: Escola de Dança Patricia Pessenda, 20h