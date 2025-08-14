Condições especiais de pagamento com descontos para débitos com o Daae adquiridos até final de 2024 podem ser negociadas por atendimento presencial ou WhatsApp até 29 de agosto

Termina no dia 29 de agosto, o refinanciamento fiscal (Refis) do Daae.

As negociações são realizadas na sede da autarquia desde o dia 15 de julho na Avenida 8-A, 360, Cidade Nova, de segunda à sexta-feira, das 8 às 15h30, com agendamento pelo número 0800-505-5200. A Central de Atendimento do Daae funciona 24 horas e atende telefones fixos e celulares.

Além deste atendimento, o usuário pode negociar sem sair de casa, pelo celular ou computador.

Também pelo número 0800-505-5200, atendimentos automatizados das 8h às 18h em dias úteis são realizados pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e dentre os vários serviços oferecidos, o Refis também está disponível.

Para utilizar o serviço, é necessário ter o aplicativo instalado e iniciar a conversa por mensagem de texto.

O Refis do Daae é para débitos adquiridos com a autarquia até 31 de dezembro de 2024 e podem ser parcelados em até 100 vezes, com inúmeras reduções nos juros e multas ou 100% de desconto para pagamentos à vista.

Também é uma medida importante para reforçar o caixa do Daae, viabilizando investimentos necessários para melhorias na captação, tratamento e fornecimento de água em toda a cidade.

Tanto no atendimento presencial como pelo WhatsApp, é preciso apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de endereço e de propriedade do imóvel (escritura, matrícula ou compra e venda). Locatários devem levar contrato de locação com firma reconhecida e pessoas jurídicas também precisam apresentar CNPJ e contrato social.