Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Tráfego está interrompido no cruzamento com a Rua 14, no sentido em direção ao Lago Azul

A prefeitura de Rio Claro está realizando obra em trecho movimentado do bairro Vila do Rádio. A secretaria municipal de Obras faz desobstrução de ramal da galeria de águas das chuvas. O trabalho está sendo feito no entroncamento da Rua 13 com Avenida 1 e Avenida Visconde do Rio Claro.

Para que a obra seja realizada com segurança para os trabalhadores e para os motoristas, o trecho da Visconde no cruzamento com a Rua 14 está interditado no sentido em direção ao Lago Azul.

“É um trabalho grande, que estamos executando o mais rápido possível”, explica o secretário municipal de Obras, Valdir de Oliveira. “Mas o andamento da obra vai depender das condições da tubulação”, acrescenta.

Os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegarem pelas imediações.

