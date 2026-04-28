Manutenção programada pode afetar o abastecimento de água em diversos bairros de Rio Claro nesta quarta-feira (29)

A partir das 8 horas desta quarta-feira (29), o Daae realiza troca de registro de descarga de uma adutora de 400 milímetros em Rio Claro. A intervenção acontece em uma estrutura tubular localizada sob a Rodovia Washington Luís, com previsão inicial de término para as 15 horas.

Para a execução do serviço, será necessário interromper o fluxo na rede, o que poderá ocasionar baixa pressão ou falta d’água temporária em imóveis sem caixa d’água nos seguintes bairros: Jardim Palmeiras, Diário Ville, Jardim Nova Rio Claro, Jardim Esmeralda, Jardim Guanabara, Terra Nova, Jardim das Nações 1 e 2, Vila Anhanguera, Benjamim de Castro, Sebastião Santos Lima, Petit Village e condomínios adjacentes.

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Complexidade técnica e normalização

De acordo com o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae), o trabalho é considerado de alta complexidade devido à localização da adutora dentro de uma galeria sob a rodovia. Por conta disso, a equipe técnica responsável pela operação conta com servidores devidamente treinados para este tipo de intervenção em espaços confinados.

A normalização do abastecimento de água deve ocorrer de forma gradativa logo após a conclusão dos trabalhos. A autarquia reforça a importância de os imóveis possuírem reservatórios próprios (caixas d’água), o que minimiza transtornos em manutenções preventivas ou emergenciais como esta, desde que o uso seja consciente.

Após a finalização, o Daae realizará descargas na rede para limpeza. Eventuais casos de água com coloração escura ou aspecto esbranquiçado (causado por microbolhas) podem ocorrer pontualmente. Nessas situações, os moradores devem entrar em contato com o atendimento 24 horas pelo telefone 0800-019-0505, disponível para fixos e celulares.