Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Foram feitos diversos serviços para assegurar e manter a qualidade da água armazenada. Ação também faz parte do controle de perdas da autarquia

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro segue realizando trabalho de recuperação total de estruturas em reservatórios na cidade.

O último finalizado foi no reservatório metálico com capacidade para 120 mil litros que abastece a região dos bairros Sebastião dos Santos Lima e Jd. Maria Cristina.

Com supervisão do Daae, o trabalho foi executado por empresa terceirizada, especializada nesse tipo de serviço.

Foram feitos reparos em furos, vedação e contenção de vazamentos, serviços de solda, remoção de ferrugem, recuperação da escada de acesso e do guarda-corpo, instalação de tampa de proteção da caixa dos registros e válvulas de manobras, impermeabilização, pintura, limpeza e higienização.

Em breve, será feito o cercamento do reservatório com alambrado e substituição do portão de acesso do reservatório.

“Esse é um serviço essencial realizado pelo Daae e também faz parte do programa de diminuição das perdas de água, além de manter e assegurar a qualidade da água tratada distribuída”, afirma o superintendente da autarquia, Leandro Tresoldi.

Na atual gestão, o Daae fez a recuperação total de reservatórios nos bairros Jd. Centenário, Jd. Figueira, Jd. Panorama e nos distritos de Ferraz e de Batovi.