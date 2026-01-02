Vítima de 57 anos interveio em confusão familiar durante o Ano Novo no bairro Barroca; autor do crime em Itirapina foi preso em flagrante pela PM.

Uma discussão familiar durante as comemorações de Ano Novo terminou em tragédia com um crime em Itirapina. Alexandre Bueno Gonçalves, de 57 anos, foi morto a facadas na noite de 31 de dezembro, no bairro Barroca.

A confusão teria começado dentro de uma residência motivada por um celular quebrado. Durante o desentendimento físico entre genro e sogro, Alexandre tentou intervir para separar os envolvidos, mas acabou atingido fatalmente na região do abdômen.

Outras vítimas e feridos no local

Além de Alexandre, um motociclista de 29 anos que passava pelo local e parou para ajudar também foi esfaqueado. Segundo informações policiais, o jovem permanece em estado grave sob cuidados médicos após o ocorrido.

O autor do esfaqueamento foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele permanece à disposição da Justiça e aguarda a realização da audiência de custódia para definição de sua situação prisional.

Demais ocorrências policiais

O plantão policial registrou ainda outras situações graves na virada de ano. Além do crime em Itirapina, o repórter Ademir Sartori detalhou um acidente fatal ocorrido na rodovia SP-127.