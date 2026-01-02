Anna Júlia Vicenso faleceu no local. Ao lado o veículo no canteiro da rodovia

Uma jovem de Rio Claro perdeu a vida após capotar o veículo na rodovia Fausto Santomauro; outros três ocupantes do carro ficaram feridos e foram socorridos

Uma jovem identificada como Anna Júlia Vicenso, 24 anos, morreu em um grave acidente na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127) na noite de quarta-feira (31). O capotamento aconteceu por volta das 23h30, na altura do quilômetro 8,5, em uma área rural de Rio Claro.

No veículo Honda Civic estavam outros três passageiros. Eles foram socorridos por equipes da concessionária que administra o trecho e encaminhados para a Santa Casa, para o Hospital São Raphael e para a Unimed. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

Dinâmica do acidente na SP-127

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, Anna Júlia conduzia o carro quando perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um animal que estaria na pista. O veículo atravessou a rodovia, capotou e parou no canteiro lateral do sentido contrário.

Relato dos sobreviventes

Segundo o boletim de ocorrência, os passageiros relataram que haviam ingerido bebida alcoólica em Ipeúna. Por esse motivo, solicitaram que Anna Júlia, que não teria consumido álcool, fosse buscá-los para retornar com segurança.

O grupo saiu de Rio Claro em direção a Piracicaba após buscar os amigos em Ipeúna, momento em que ocorreu o fatal acidente na Rodovia Fausto Santomauro. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da ocorrência.