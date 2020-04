O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (9) um total de 496 óbitos pelo novo coronavírus. Com 68 novas mortes, o números é recorde no Estado em um único dia. Além disso, SP também tem um total de 7.480 casos confirmados para a doença.

Agora, já são 141 municípios do Estado com pelo menos um caso confirmado da doença, e há no mínimo um óbito em 55 cidades. (confira abaixo a relação de casos e óbitos).

Entre o total de óbitos são 285 entre homens e 211 mulheres. Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82,2% das mortes. Rio Claro confirmou ontem (9) o primeiro óbito por Covid.

O Governador João Doria anunciou, nesta quinta-feira (9), o lançamento do programa “SP Perguntas – COVID-19”, mais um canal de comunicação aberto à população, com respostas para as dúvidas mais frequentes sobre prevenção ao coronavírus e para o combate a notícias falsas sobre a doença. A ação é da Secretaria de Estado da Comunicação, em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.

O serviço está disponível no WhatsApp, aplicativo que pertence ao Facebook, por meio do número +55 11 95220-2923 ou no WhatsApp Web, pelo link: https://wa.me/5511952202923.