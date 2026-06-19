Caso de violência doméstica terminou em óbito após suspeito avançar contra a equipe policial portando duas facas na manhã desta quinta-feira

Uma intervenção policial na manhã de quinta-feira (18) resultou na morte de Adalberto de Oliveira Lemos, de 35 anos, no bairro Jardim Novo II, em Rio Claro. O caso, que teve início como uma ocorrência de violência doméstica, terminou de forma trágica após o indivíduo avançar contra os agentes da Polícia Militar.

Segundo informações do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), a equipe foi acionada após uma moradora relatar que seu companheiro estava armado com duas facas e apresentava comportamento extremamente agressivo. A vítima informou, durante a chamada, que temia por sua vida devido às ameaças sofridas. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o casal na rua.

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Dinâmica da ocorrência e desfecho

Conforme o boletim de ocorrência, ao avistar a viatura, o agressor avançou em direção à companheira, que correu para se proteger próximo aos policiais. Mesmo com ordens para que cessasse o ataque, o homem continuou a investir contra a equipe empunhando as armas brancas.

“Considerando a reduzida distância entre o agressor e a equipe, bem como o potencial letal da arma utilizada, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo com o objetivo de conter a ação e preservar a própria vida, bem como a de terceiros”, informou a PM. A mulher não sofreu ferimentos.

O homem recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado à Santa Casa de Rio Claro. Horas depois, a equipe policial, que fazia a escolta no hospital, foi informada pelos médicos que ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. O caso foi registrado no Plantão Policial. Exames necroscópico e toxicológico foram solicitados e as circunstâncias da ocorrência seguem sob apuração das autoridades.