O prefeito Gustavo Perissinotto em reunião com equipe do Daae. Foto: Divulgação/PMRC

Serviços serão iniciados pelo Daae no final da noite de terça-feira

O prefeito Gustavo se reuniu nesta segunda-feira (15) com equipe do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) para receber informações sobre a operação a ser iniciada na noite desta terça-feira (16), para resolver de maneira definitiva o problema em adutora na Rua 14 com a Avenida Perimetral.

Os serviços serão feitos a partir das 22 horas desta terça-feira (16), quando equipes do Daae estarão trabalhando para realizar o reparo definitivo na adutora de 500mm, feita em aço. A previsão de término é para as 18 horas de quarta-feira (17). Neste período, os bairros abastecidos pela adutora que passará pelo reparo ficarão sem o fornecimento normal de água.

A adutora apresentou vazamento no primeiro final de semana de junho. “Por se tratar de serviço bastante complexo, não foi possível conclui-lo em menor tempo e, para que a população não continuasse sem água, reativamos o fornecimento e adiamos a finalização do serviço”, explica o superintendente do Daae, Leandro Tresoldi.

Foto: Divulgação/Daae/PMRC

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Na reunião desta segunda-feira, o prefeito lembrou que os problemas enfrentados pelo município com as interrupções no fornecimento de água estão sendo resolvidos da melhor maneira possível pela autarquia, e que a solução definitiva só será viável com os novos investimentos que a administração municipal está providenciando ao Daae.

“A capitalização que estamos propondo com o Daae S/A tem exatamente este objetivo: sanar de uma vez por todas os problemas no sistema de captação, tratamento e fornecimento de água à população de Rio Claro”, reforça o prefeito.

A adutora da Rua 14 abastece bairros interligados à Estação de Tratamento de Água (ETA) 2 nas regiões Leste, Oeste e Sul, bem como o distrito de Ajapi.

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Notícias:

A doação que salva vidas

TSE abre consulta pública para definir modelo da nova urna eletrônica das Eleições de 2028

Público pode ver até dia 30 no Museu parte da história da Gurgel