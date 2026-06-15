O prefeito Gustavo Perissinotto em reunião com equipe do Daae. Foto: Divulgação/PMRC

Serviços serão iniciados pelo Daae no final da noite de terça-feira

O prefeito Gustavo se reuniu nesta segunda-feira (15) com equipe do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) para receber informações sobre a operação a ser iniciada na noite desta terça-feira (16), para resolver de maneira definitiva o problema em adutora na Rua 14 com a Avenida Perimetral.

Os serviços serão feitos a partir das 22 horas desta terça-feira (16), quando equipes do Daae estarão trabalhando para realizar o reparo definitivo na adutora de 500mm, feita em aço. A previsão de término é para as 18 horas de quarta-feira (17). Neste período, os bairros abastecidos pela adutora que passará pelo reparo ficarão sem o fornecimento normal de água.

A adutora apresentou vazamento no primeiro final de semana de junho. “Por se tratar de serviço bastante complexo, não foi possível conclui-lo em menor tempo e, para que a população não continuasse sem água, reativamos o fornecimento e adiamos a finalização do serviço”, explica o superintendente do Daae, Leandro Tresoldi.

Foto: Divulgação/Daae/PMRC

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Na reunião desta segunda-feira, o prefeito lembrou que os problemas enfrentados pelo município com as interrupções no fornecimento de água estão sendo resolvidos da melhor maneira possível pela autarquia, e que a solução definitiva só será viável com os novos investimentos que a administração municipal está providenciando ao Daae.

“A capitalização que estamos propondo com o Daae S/A tem exatamente este objetivo: sanar de uma vez por todas os problemas no sistema de captação, tratamento e fornecimento de água à população de Rio Claro”, reforça o prefeito.

A adutora da Rua 14 abastece bairros interligados à Estação de Tratamento de Água (ETA) 2 nas regiões Leste, Oeste e Sul, bem como o distrito de Ajapi.