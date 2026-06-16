Apresentação do clássico infantil acontece por meio do projeto Ciclos Culturais do SEST SENAT Rio Claro no dia 22 de junho

O SEST SENAT Rio Claro promove, no próximo dia 22 de junho de 2026, segunda-feira, mais uma ação do projeto Ciclos Culturais. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura e proporcionar experiências artísticas para a comunidade. A partir das 19h, o público poderá conferir a apresentação da peça teatral.

O espetáculo “João e Maria e a Bruxa da Casa de Doces” traz uma releitura divertida e emocionante do clássico conto infantil que atravessa gerações. Na história adaptada, os irmãos se perdem na floresta e encontram uma encantadora casa feita de doces, habitada por uma bruxa cheia de mistérios.

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Ação social e cultural no SEST SENAT Rio Claro

Com muito humor, suspense, interação e momentos de reflexão, o espetáculo convida crianças e adultos a acompanharem uma aventura sobre coragem, união e superação. A montagem conta com atores adultos, figurinos coloridos e uma linguagem acessível para toda a família, proporcionando uma experiência cultural envolvente.

A apresentação do SEST SENAT Rio Claro é aberta ao público em geral. A entrada será liberada mediante a doação de um pacote de bolacha. Os alimentos arrecadados serão integralmente destinados aos projetos sociais desenvolvidos pelo Instituto Crescer no Esporte, parceiro da instituição em diversas ações voltadas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes.

O projeto Ciclos Culturais integra as ações de promoção da cultura realizadas pela entidade, reforçando o compromisso com a formação cidadã, o acesso à arte e o fortalecimento dos vínculos comunitários no município.

Serviço do evento